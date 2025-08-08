В аэропорту Калуги снова ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Калуги. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.
Ограничение в калужском аэропорту 8 августа уже вводили с 14:02 до 15:19.
В этот же день ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в аэропорту Сочи. На запасные аэродромы ушли 17 самолетов. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Временно не принимают и не выпускают рейсы в аэропорту Геленджика.
