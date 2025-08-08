Ограничения на полеты ввели в аэропорту Геленджика

Работу аэропорта в Геленджике временно ограничили. Об этом в своем Telegram-канале заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Меры безопасности ввели примерно в 11:43. Представитель Росавиации уточнил, что воздушная гавань временно не принимает и не выпускает рейсы.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметил он.

По этой же причине сегодня ограничивали работу саратовского аэропорта Гагарин. Воздушная гавань не принимала и не выпускала самолеты в период с 05:10 до 05:41.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» запустила рейсы из Москвы в Иран. Полеты отменялись в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Первый возобновленный рейс в Тегеран вылетел в ночь на 7 августа.

Полеты будут осуществлять раз в неделю, а с 12 сентября — два раза в неделю. Для этих рейсов задействовали лайнеры Airbus A321.