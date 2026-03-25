В аэропорту Хельсинки не прокомментировали посадку летевшего в Россию самолета

Аэропорт Хельсинки отказался комментировать ситуацию с самолетом из Хургады, приземлившимся в Финляндии из-за временного закрытия аэропорта Пулково. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Я не могу ничего подтвердить, потому что вовлечена пограничная охрана», — сообщил агентству представитель воздушной гавани.

Самолет авиакомпании Nesma Airlines не смог приземлиться в Санкт-Петербурге из-за угрозы беспилотной атаки. В итоге экипаж увел его на запасной аэродром в Хельсинки. Поскольку перевозчик — египетский и на него не распространяются санкции, самолет в Финляндии приняли.

Телеканал RT сообщил, что пассажиров четыре часа держали в салоне и только после возмущений перевели в запасной терминал. Кроме того, россиян не стали обеспечивать нормальными питанием и ночлегом.

Однако один из туристов рассказал 360.ru, что финны оказались очень гостеприимными. Пассажиров рейса действительно разместили в неиспользуемом терминале, но обогрели помещение, принесли людям одеяла и матрасы, а детям — игрушки и альбомы для рисования. Не возникло проблем и с питанием, водой.

Вылет рейса обратно в Санкт-Петербург запланирован на 17:00 по московскому времени.