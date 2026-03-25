«Мы не ожидали такого». Пассажир севшего в Хельсинки самолета удивился приему финнов
Сотрудники аэропорта Хельсинки создали условия для пассажиров самолета Хургада — Санкт-Петербург, запросившего экстренную посадку после закрытия Пулкова из-за атаки дронов. Об этом в комментарии 360.ru рассказал один из туристов.
По словам мужчины, всех пассажиров разместили в неиспользуемом терминале. Поэтому в новостях появилась информация, что в помещении было холодно.
«Это правда, но сейчас отопление уже включили, хотя помещение долго нагревалось», — заявил собеседник 360.ru.
Пассажир добавил, что сотрудники аэропорта принесли огромное количество матрасов, чтобы люди могли разместиться с удобствами.
«Сначала брали каждый по одному, потом по два, потом по три. У кого-то даже по четыре матраса, чтобы было мягче. Также есть покрывала, которые люди сначала брали по несколько штук, но сейчас уже все согрелись», — отметил он.
С едой в аэропорту, по его словам, пока тоже нет никаких проблем, плюс бутылки с водой стоят в неограниченном количестве. Для детей есть детское питание, постные продукты — для вегетарианцев.
Отдельно мужчина обратил внимание, что никаких игровых комнат для маленьких пассажиров в неработающем терминале, естественно, нет, но сотрудники принесли мягкие коврики, игрушки и альбомы для рисования.
«Они просто с нуля организовали детскую комнату. Не ожидали такого приема. Мы очень благодарны за то, что они нам все предоставили и так помогают», — признался пассажир.
По его словам, вылет их рейса назначили на 17:00. Но из-за новой атаки беспилотников на Санкт-Петербург время могут перенести.
Вылетевший из Хургады в Санкт-Петербург самолет авиакомпании Nesma Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Хельсинки в ночь на среду, 25 марта. Причиной стало закрытие Пулкова из-за угрозы дронов.