В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на полеты

Ограничения на использование воздушного пространства ввели в аэропорту Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Ранее в Росавиации сообщили о запрете на полеты самолетов в аэропортах Пскова и Череповца. Как отметил Кореняко, ограничения необходимы для обеспечения безопасности перевозок.

Несколько дней назад из-за опасности атаки БПЛА в Пулкове задержали свыше 50 самолетов, 48 — отменили. Сейчас авиагавань работает в привычном режиме.