В аэропорту Череповца ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения ввели на работу аэропорта Череповца в Вологодской области. Об этом сообщила Росавиация .

«Аэропорт Череповец. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении.

Ограничения начали действовать с 11:47. Чуть больше чем за час до этого, в 10:03, в аэропорту сняли предыдущие ограничения, которые ввели сегодня в полночь.

Ранее в районе аэропорта Шереметьево ввели временные ограничения на использование воздушного пространства. Сейчас авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Несколько дней назад из-за беспилотной опасности в Пулкове задержали более 50 рейсов, еще 48 — отменили. Сейчас аэропорт Санкт-Петербурга работает в штатном режиме на прием и выпуск воздушных судов.