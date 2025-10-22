В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели запрет на прием и выпуск самолетов

В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели временные ограничения на полеты самолетов. Об этом сообщила пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале .

«Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявил он.

По словам представителя Росавиации, такие меры необходимы для обеспечения безопасности пассажиров.

Ранее в Дагестане объявили опасность атаки беспилотников. В ГУ МЧС по региону призвали местных жителей по возможности оставаться дома и укрыться в помещения со сплошными стенами. Также предупредили о вероятных перебоях с мобильным интернетом.

Вчера вечером Минобороны сообщило, что силы ПВО ликвидировали почти 60 украинских беспилотников в приграничных регионах. Больше всего дронов уничтожили в Брянской области.