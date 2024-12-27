В аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы сняли ограничения на прием и вылет рейсов
Аэропорты Владикавказа, Грозного и Махачкалы открыли после утренней угрозы
Для обеспечения безопасности пассажиров ограничения на прием и вылет рейсов вводились в аэропортах Владикавказа, Махачкалы и Грозного. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Он добавил, что в Северной Осетии воздушную гавань снова открыли в 09:45, в Чечне — в 10:30, а в Дагестане — в 11:00.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — подчеркнул Кореняко.
За утро работу приостанавливали аэропорты сразу нескольких городов: Сочи, Астрахани, Волгограда и Казани. Также появлялась информация об ограничениях в аэропорту Самары, но ее Росавиация опровергла.
О плане «Ковер» в грозненском аэропорту утром заявлял и его руководитель Альви Шахгириев.