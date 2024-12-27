В аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы сняли ограничения на прием и вылет рейсов

Аэропорты Владикавказа, Грозного и Махачкалы открыли после утренней угрозы

Для обеспечения безопасности пассажиров ограничения на прием и вылет рейсов вводились в аэропортах Владикавказа, Махачкалы и Грозного. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

Он добавил, что в Северной Осетии воздушную гавань снова открыли в 09:45, в Чечне — в 10:30, а в Дагестане — в 11:00.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — подчеркнул Кореняко.

За утро работу приостанавливали аэропорты сразу нескольких городов: Сочи, Астрахани, Волгограда и Казани. Также появлялась информация об ограничениях в аэропорту Самары, но ее Росавиация опровергла.

О плане «Ковер» в грозненском аэропорту утром заявлял и его руководитель Альви Шахгириев.