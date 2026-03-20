В аэропортах Волгограда и Геленджика сняли запрет на полеты

Ограничения на полеты самолетов сняли в аэропортах Волгограда и Геленджика. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорты Волгоград, Геленджик. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Запрет вводили для обеспечения безопасности полетов.

Сегодня за ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 26 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. БПЛА сбили над Крымом, Краснодарским краем, Ростовской, Брянской, Белгородской областями, а также над Черным морем.

Накануне в селе Новая Погощь Брянской области во время атаки БПЛА здание школы получило повреждение. По словам губернатора региона Александра Богомаза, в результате ЧП никто не пострадал.