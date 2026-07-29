В административном здании в Астрахани разгорелся пожар площадью 160 «квадратов»

В Астрахани начался пожар в двухэтажном административном здании. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Астраханской области.

«ЧП произошло по адресу: город Астрахань, улица Маркина, 50. Происходит пожар двухэтажного административного здания на общей площади 160 квадратных метров», — заявили в ведомстве.

В 10:50 объявили о локализации пожара. Остальную информацию уточняют.

Ранее пожар случился в Раменском в Московской области. Огонь разгорелся в частном доме, также пламя перешло на пристроенный к нему двухэтажный магазин. К тушению огня привлекли 58 спасателей и 15 единиц техники.

До этого пожар произошел в жилом многоквартирном доме в Егорьевске — взорвалась газовоздушная смесь. В результате ЧП погиб один человек. Из здания эвакуировали 28 жителей, в том числе семерых детей.