Спасатели потушили пожар в магазине с фейерверками в Раменском

Пожарные ликвидировали возгорание в Раменском. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Подмосковью.

Огонь разгорелся в частном доме и охватил пристроенный к нему двухэтажный магазин на улице Холодова. Примерно в 6:40 пожар локализовали на площади 1170 квадратных метров, а в 8:20 полностью ликвидировали открытое горение.

К тушению возгорания привлекли 58 специалистов и 15 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

По данным телеграм-канала «Осторожно, Москва», ЧП произошло в торговом центре, где располагался отдел с фейерверками. Во время пожара они начали взрываться.

Ранее пожар разгорелся в жилом многоквартирном доме в Егорьевске. Причиной стал взрыв газа, в результате погиб один человек. Из здания эвакуировали 28 жильцов, включая семерых детей.