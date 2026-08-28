Туриста из России убили в Тбилиси

Pirveli: в Тбилиси задержали иностранца, подозреваемого в убийстве туриста из РФ

В центре Тбилиси убили российского туриста. Об этом сообщил грузинский телеканал TV Pirveli .

«Убийство произошло на подъеме Бараташвили, где на месте продолжают работать эксперты-криминалисты. Погибший молодой мужчина до 40 лет, гражданин России, приехал в Грузию два дня назад», — говорится в материале.

По словам местного жителя, у погибшего был конфликт с другим мужчиной в магазине Spar. После этого мужчины направились в сторону улицы Бараташвили. Россиянин получил ножевое ранение, которое оказалось смертельным. Подозреваемый скрылся с места происшествия.

Позднее пресс-служба МВД Грузии сообщила о задержании по горячим следам иностранца по обвинению в умышленном убийстве. По их данным, подозреваемый использовал холодное оружие и какой-то тупой предмет. У задержанного также изъяли пистолеты.

Местная полиция расследует дело по статье об умышленном убийстве, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Грузии задержали мужчину, избившего туристку за русскую речь в отеле в Телави.