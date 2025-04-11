«Ужасающие кадры». Трамп прокомментировал крушение вертолета в США

Президент США Дональд Трамп назвал ужасающими кадры падения вертолета Bell 206L-4 LongRanger IV в реку Гудзон. Об этом он заявил в соцсети TruthSocial .

Американский лидер заявил, что это «страшное крушение», в ходе которого погибли шесть человек.

«Кадры аварии ужасающие. Да благословит Господь родных и близких погибших. В ближайшее время будет объявлено, что и как именно произошло», — написал он.

Трамп отметил, что министр транспорта США Шон Даффи и его сотрудники занимаются расследованием катастрофы.

Вертолет рухнул в реку Гудзон 10 апреля. Погибли пилот, а также пятеро пассажиров — глава испанского филиала компании Siemens Агустин Эскобар, его супруга и трое их. Личность пилота еще устанавливают.