Вертолет рухнул в реку Гудзон в США

В США туристический вертолет рухнул в реку Гудзон. Об этом сообщил телеканал CBS News.
«Власти сообщили, что вертолет потерпел крушение в реке Гудзон. Инцидент произошел около Джерси-Сити примерно в 15:15 (22.15 по московскому времени — прим. ред.) в четверг», — уточнили журналисты телеканала.
К месту авиакатастрофы стянули несколько судов. В небе кружил полицейский вертолет. Позже полиция Нью-Йорка сообщила, что в результате падения вертолета погиб один человек.
В конце марта в Вашингтоне воздушный змей врезался в пассажирский самолет United Airlines над аэропортом имени Рональда Рейгана. Обошлось без пострадавших, воздушное судно благополучно приземлилось в Хьюстоне.
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