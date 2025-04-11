Глава испанского филиала Siemens погиб при крушении вертолета в США

В США руководитель испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустин Эскобар погиб вместе со своей семьей в результате падения вертолета в реку Гудзон. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Агустин Эскобар, президент и главный исполнительный директор Siemens в Испании, его жена и трое их детей погибли в результате крушения туристического вертолета», — уточнило издание.

Газета опубликовала фотографии, ранее выложенные на сайте New York Helicopter Tours, где запечатлены глава филиала, его супруга и дети. На одном снимке они стояли перед вертолетом Bell 206L-4 LongRanger IV, на втором — находились в кабине, пристегнутые ремнями безопасности.

По данным издания, пилота вертолета пока еще не опознали. Причина крушения неясна, ведется расследование. Кроме того, по словам свидетеля Чарльза Максорли, у вертолета оторвался пропеллер, а затем он просто упал.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что при падении вертолета погибли шесть человек. Летательный аппарат рухнул в реку Гудзон у города Джерси-Сити в четверг, 10 апреля.