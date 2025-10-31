Ужас в петербургском колледже: крысы, тараканы. Студенты из столовой поехали в больницу
Число отравившихся в колледже «Звездный» в Петербурге увеличилось до 20
Жалобы на еду в столовой колледжа «Звездный» в Петербурге закончились массовым отравлением, число заболевших выросло до 20 человек, восемь из них в больнице. Об этом сообщило местное управление Роспотребнадзора.
Скандал разгорелся после публикаций в соцсетях. Студенты жаловались на крыс в столовой, в еде не раз находили посторонние предметы и даже насекомых. Ситуация дошла до Екатерины Мизулиной.
Активистка собралась направить все данные в Следственный комитет. Очередную проверку в учебном учреждении устроил Роспотребнадзор.
Выяснилось, что нарушения здесь действительно были. Работу столовой остановили, помещение опечатали. Студентов перевели на дистанционное обучение.
Первыми заболели семеро студентов, неудачно отобедавших в столовой. Затем количество отравившихся резко выросло. Медики выявили у них норовирус.
Ранее у петербурженки чуть не случился выкидыш после ужина в итальянском ресторане. Девушка сильно отравилась.