Ужас в петербургском колледже: крысы, тараканы. Студенты из столовой поехали в больницу

Число отравившихся в колледже «Звездный» в Петербурге увеличилось до 20

Жалобы на еду в столовой колледжа «Звездный» в Петербурге закончились массовым отравлением, число заболевших выросло до 20 человек, восемь из них в больнице. Об этом сообщило местное управление Роспотребнадзора .

Скандал разгорелся после публикаций в соцсетях. Студенты жаловались на крыс в столовой, в еде не раз находили посторонние предметы и даже насекомых. Ситуация дошла до Екатерины Мизулиной.

Активистка собралась направить все данные в Следственный комитет. Очередную проверку в учебном учреждении устроил Роспотребнадзор.

Выяснилось, что нарушения здесь действительно были. Работу столовой остановили, помещение опечатали. Студентов перевели на дистанционное обучение.

Первыми заболели семеро студентов, неудачно отобедавших в столовой. Затем количество отравившихся резко выросло. Медики выявили у них норовирус.

