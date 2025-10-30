Студенты петербургского колледжа массово отравились в столовой

Студенты массово отравились в столовой колледжа «Звездный» в Петербурге

Студенты колледжа «Звездный» в Санкт-Петербурге массово отравились после посещения столовой. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по городу и Ленинградской области.

По данным ведомства, с 29 по 30 октября зарегистрировали семь случаев острой кишечной инфекции, двух студентов госпитализировали. Организатором питания в колледже является ООО «Аурум Плюс». В компании, по данным Роспотребнадзора, выявили грубые нарушения санитарных норм, а ее деятельность в столовой временно приостановили.

В Следственном комитете уточнили, что организована доследственная проверка, направленная на установление причин и обстоятельств произошедшего.

В прокуратуре Санкт-Петербурга добавили, что проверка проводится и со стороны надзорного ведомства. Прокуратура контролирует ход эпидемиологического расследования и проверок, проводимых Роспотребнадзором и правоохранительными органами.

