У петербурженки чуть не случился выкидыш после ужина в итальянском ресторане

Shot: в Петербурге у отравившейся в ресторане девушки случилась угроза выкидыша

Посетительницы итальянского ресторана в Санкт-Петербурге сильно отравились, а у одной из девушек даже случилась угроза выкидыша. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Компания из пяти девушек пришла в ресторан на Каменноостровском проспекте, чтобы отпраздновать день рождения. После ужина три подруги стали жаловаться на сильную боль в области живота и тошноту.

Посетительницы заказывали пиццы «Маргарита» и «Груша горгонзола», пасту с креветками, болоньезе тартар и салат с угрем, оладьи из кабачков и лимонад, счет за блюда составил 14 тысяч рублей.

Одна из девушек потеряла дома сознание, ее госпитализировали в Боткинскую больницу. Другая отравившаяся посетительница находилась на седьмой неделе беременности. Осмотр врачей показал угрозу выкидыша из-за инфекции, но состояние пациентки удалось стабилизировать.

Анализы показали, что подруги подхватили в ресторане сальмонеллез. Девушки написали досудебную претензию и потребовали выплатить компенсацию за затраты на лечение, а также 150 тысяч за моральный вред. По данным канала, ресторан отказался возмещать ущерб.

Ранее массовое отравление произошло в столовой колледжа «Звездный» в Санкт-Петербурге. Из-за острой кишечной инфекции госпитализировали семь студентов.