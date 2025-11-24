Утечку газа назвали возможной причиной взрыва в Баку

Причиной взрыва в бизнес-центре Afen Plaza в Баку могла быть утечка газа. Об этом сообщил владелец здания Абульфат Алиев, чьи слова привело РИА «Новости» .

«По предварительной версии, причиной инцидента могла стать утечка газа, однако здание не подключено к газоснабжению», — сказал он.

По словам Алиева, повреждение произошло в газопроводе, который проложили по недавно построенной дороге. Газ начал постепенно скапливаться в пространстве.

В результате взрыва в бизнес-центре пострадали минимум семь человек, их оперативно передали медикам. Из-за ЧП здание получило разрушения с первого по пятый этажи. Началось расследование случившегося.