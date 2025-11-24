В бизнес-центре в Баку прогремел взрыв, есть пострадавшие

Взрыв прогремел в бизнес-центре в Баку. Семь человек пострадали, сообщили РИА «Новости» в Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи Азербайджана.

«По предварительной информации, взрыв в (бизнес-центре) AFEN Plaza произошел на первом этаже здания. В результате взрыва зафиксированы разрушения с первого по пятый этаж шестиэтажного здания», — заявили в ведомстве.

Благодаря оперативным действиям спасателей пострадавших оперативно передали медикам. По факту произошедшего организовали расследование.

Ранее в Москве школьник пострадал из-за взрыва бутылки с химикатами. Речь идет о средстве для прочистки труб. Мальчика отправили в больницу с химическим ожогом головы, шеи и затылка.