Устроивший стрельбу в школе в Уфе девятиклассник успел ранить в щеку историка
KP.RU: напавший на гимназию в Уфе ненавидел учителя истории
Напавший на уфимскую гимназию девятиклассник недолюбливал учителя, которого ранил. Об этом сообщил телеграм-канал «112».
Учитель истории получил ранение. По предварительным данным, школьник успел ранить его в щеку. Госпитализация педагогу не понадобилась.
«Об историке хорошо отзывались в чате школы», — уточнили журналисты.
Как отметил источник KP.RU, дети говорят, что напавший девятиклассник ненавидел историка.
Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что подросток устроил нападение на гимназию, используя страйкбольный автомат. Он пытался выстрелить в учителя и одноклассников, а также взорвал петарду. Школьника задержали. Следователи возбудили уголовное дело.
Одна ученица гимназии сняла на видео подростка, который напал на учебное заведение. Ролик с места событий оказался в распоряжении 360.ru.