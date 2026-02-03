Устроивший стрельбу в школе в Уфе девятиклассник успел ранить в щеку историка

KP.RU: напавший на гимназию в Уфе ненавидел учителя истории

Напавший на уфимскую гимназию девятиклассник недолюбливал учителя, которого ранил. Об этом сообщил телеграм-канал «112».

Учитель истории получил ранение. По предварительным данным, школьник успел ранить его в щеку. Госпитализация педагогу не понадобилась.

«Об историке хорошо отзывались в чате школы», — уточнили журналисты.

Как отметил источник KP.RU, дети говорят, что напавший девятиклассник ненавидел историка.

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что подросток устроил нападение на гимназию, используя страйкбольный автомат. Он пытался выстрелить в учителя и одноклассников, а также взорвал петарду. Школьника задержали. Следователи возбудили уголовное дело.

Одна ученица гимназии сняла на видео подростка, который напал на учебное заведение. Ролик с места событий оказался в распоряжении 360.ru.