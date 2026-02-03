«Уходи!» Школьница сняла на видео вооруженного подростка в уфимской гимназии

Напавшего на школу в Уфе девятиклассника успели снять на видео

Ученица гимназии № 16 в Уфе сняла на видео подростка, напавшего на учебное заведение утром 3 февраля. Кадры с места появились в распоряжении 360.ru.

На ролике видно, как девочка выходит из класса, а в этот момент вооруженный девятиклассник в черной одежде поднимается по лестнице.

«Уходи!» — сказал он при виде школьницы.

Девочка быстро вернулась в класс и закрыла дверь.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, подросток напал на гимназию, вооружившись страйкбольным автоматом. Он попытался выстрелить в учителя и одноклассников, а также взорвал петарду. Школьника задержали. Следователи завели уголовные дела по факту случившегося.