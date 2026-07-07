Устроивший ночной погром в Воронеже мужчина умер до приезда скорой помощи

Устроивший ночной погром в одном из жилых комплексов Воронежа мужчина умер до приезда бригады скорой помощи. Кадры, на которых дебошир шумит во дворе, оказались в распоряжении 360.ru.

По данным «Вести Воронеж», все произошло в ЖК «Цветной Бульвар» на улице 45-й Стрелковой дивизии. По словам очевидцев, окровавленный мужчина проник в чужую квартиру через окно, устроил там погром, после чего вышел на улицу и начал бросаться на припаркованные автомобили.

Местные жители вызвали сотрудников полиции. Дебошира задержали, однако, как сообщили в региональном Минздраве, прибывшим медикам оставалось лишь констатировать его смерть — мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

Ранее при проникновении мужчины на территорию детского лагеря «Орленок» в Туве пострадали два воспитанника. Злоумышленника задержали.