«Услышал пронзительный голос»: как в Клину спасли зацепера, брошенного приятелями

Двое мужчин спасли под Клином 14-летнего зацепера с многочисленными травмами, которого бросили приятели. Как это было, один из спасителей — Александр — рассказал 360.ru.

По словам мужчины, у него самого сын примерно того же возраста, а живут они в том же районе Москвы, что и пострадавший. Сначала появились сообщения, что подросток пропал, но через два дня в комментариях начали писать, что он якобы погиб, сорвавшись с электрички.

Александр и его сын начали расследование. Они нашли школьника, который был знаком с пострадавшим.

«Он не побоялся зацеперов, которые угрожали ему, писали в личку: „Мы тебя найдем, если ты будешь говорить…“ Я ему написал: „Можно с тобой встретиться?“ Он: „Нет, давайте лучше по переписке“. Я просто не знал, что это маленький мальчик. В два раза ниже меня, пятиклашка, но не побоялся никого», — рассказал мужчина.

Взяв с собой друга, Александр поехал в Солнечногорск. Пообщавшись с местными жителями, они очертили круг поиска. Несколько часов потребовалось, чтобы найти подростка. Только поздней ночью мужчины его услышали.

«Я крикнул и услышал пронзительный голос: „Мама!“ И уже туда рванул. Просто забежал туда и крикнул: „Кто здесь?“ И тогда услышал настоящий мужской голос. Парень держался молодцом. Один из миллиона шансов был, что он живой. Мы, честно говоря, искали тело, потому что понимали, что там звери, и думали найти и достойно похоронить», — добавил Александр.

Вскоре на месте появились и волонтеры из «Лизы Алерт», которые вели поиски отдельно от мужчин. Вместе они вызвали скорую помощь. Школьник сильно замерз и получил множество травм — по словам врачей, еще через два часа его было бы уже не спасти.

Пострадавшего госпитализировали в ЦРБ Клина. По данным источника, у подростка закрытая черепно-мозговая травма, ушибы головного мозга и легкого, переломы нижней челюсти и левой плечевой кости, а также многочисленные ссадины.