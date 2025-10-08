Брошенного друзьями зацепера с тяжелыми травмами спасли прохожие в Клину

Двое мужчин спасли 14-летнего подростка, который лежал с травмами на путях в полукилометре от платформы Стреглово Ленинградского направления. Об этом сообщил 360.ru источник.

Предположительно, подросток был зацепером и катался с приятелями, которые его бросили. Пострадавшего доставили в ЦРБ Клина. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головного мозга и легкого, переломы нижней челюсти и левой плечевой кости, а также многочисленные ссадины.

Школьник учится в восьмом классе одной из московских школ и живет с матерью. Успеваемость у него средняя, к ответственности ни он сам, ни его мать не привлекались.

Ранее другой подросток погиб, занимаясь зацепингом на Ярославском направлении. По предварительным данным, его ударило током.