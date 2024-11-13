Ушедшие в самоволку военнослужащие уже сбегали из воинской части в Коченево

Mash: беглецы из воинской части в Коченево уже уходили в самоволку ранее

Военнослужащие, самовольно покинувшие воинскую часть в Коченево, уже сбегали из нее этим летом, сообщил Mash Siberia . По данным источника Telegram-канал, беглецам от 19 до 44 лет.

Известно, что часть покинули в общей сложности 10 человек. В прошлый раз они сбегали летом 2024 года. Четверых уже задержали, поиски шестерых мужчин продолжаются.

О побеге бойцов утром в среду, 13 ноября, сообщил глава Коченевского района Евгений Антипов. По его словам, беглецы покинули населенный пункт за 30 минут, уехав на такси. Четверых задержали за пределами района. Антипов уточнил, что преступления на территории населенного пункта не совершали.

Недавно из исправительной колонии в Липецкой области сбежали шесть человек. Чтобы выбраться из ИК-2, заключенные собрали самодельные лопаты и рыли ими подкоп. Спустя время силовики задержали всех беглецов.