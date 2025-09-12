Ушедшие от удара иномарка и скорая протаранили дерево и магазин в Королеве

Легковушка Chevrolet Orlando и машина скорой помощи врезались в дерево и магазин в попытке уйти от столкновения друг с другом в Королеве. Как рассказал 360.ru директор пострадавшей торговой точки Роман, водители поздно заметили маневры друг друга.

Он пояснил, что управлявший иномаркой поворачивал в сторону магазина, чтобы подъехать к своему дому. В этот же момент скорая с включенной сиреной начала объезжать пробку.

«Водители поздно друг друга заметили, легковушка влетела в дерево. Скорая помощь — в наш магазин», — сказал Роман.

Директор торговой точки добавил, что медики тут же вызвали на место вторую бригаду, которая забрала пациента. Сам автомобиль экстренной службы увезли на эвакуаторе.

Сейчас работники магазина перевозят товар на другую площадку, оборудование переместят временно, а помещение закроют на ремонт.

По данным источника 360.ru, врезавшаяся в магазин машина скорой помощи чуть не сбила продавщицу, которая прямо перед тараном вышла на улицу.

