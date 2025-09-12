Четыре человека стали жертвами ДТП с возгоранием на трассе в Самарской области

Смертельная авария произошла на трассе М-5 «Урал» в Самарской области. Об этом сообщил « Интерфакс » со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Согласно данным ведомства, на 1115-м километре дороги столкнулись «газель» и Ford Mondeo. В результате аварии легковушка оказалась охвачена огнем, добавил «Ридус».

Водитель и два пассажира иномарки погибли на месте. Травмы, несовместимые с жизнью, также получил пассажир фургона. Проводится проверка.