Четыре человека стали жертвами ДТП с возгоранием на трассе в Самарской области
Смертельная авария произошла на трассе М-5 «Урал» в Самарской области. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Согласно данным ведомства, на 1115-м километре дороги столкнулись «газель» и Ford Mondeo. В результате аварии легковушка оказалась охвачена огнем, добавил «Ридус».
Водитель и два пассажира иномарки погибли на месте. Травмы, несовместимые с жизнью, также получил пассажир фургона. Проводится проверка.
