Уровень воды в сочинской реке Херота поднялся до опасной отметки

В Адлерском районе Сочи включили сирены и экстренное оповещение из-за подъема воды в реке Херота до опасного уровня. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр города-курорта Андрей Прошунин.

«Пока река из берегов не вышла, ведем мониторинг, на месте находятся спасатели и аварийные службы», — уточнил он.

Прошунин призвал сочинцев и гостей курорта соблюдать осторожность, так как уровень воды поднялся до опасных отметок. Спасатели начали обход территории, они предупреждают о мерах безопасности через громкоговорители.

В этом году в российских регионах прогнозируется сложное весеннее половодье. Сильные паводки возможны в Центральном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. С уровнем воды выше нормы могут столкнуться даже жители Смоленской, Московской, Тверской областей.