Весна-2026 принесет мощное половодье. Как подготовиться к паводкам — главные правила
В этом году в российских регионах прогнозируется сложное весеннее половодье. 360.ru подготовил памятку о том, как действовать во время и после ЧП. Эти простые правила помогут обезопасить себя и своих близких.
Где ожидается половодье
Вода будет выходить из берегов этой весной в разных частях страны, но самые сильные паводки пока прогнозируются в Центральном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.
Синоптик Евгений Тишковец предупредил, что с уровнем воды выше нормы могут столкнуться жители Смоленской, Московской, Тверской, Рязанской и Владимирской областей. По его словам, особенно сильно разольются Волга, Ока и Днепр.
Воронежскую и Липецкую область половодье в этом году обойдет стороной, так как в бассейне Дона прогнозируются низкие уровни.
В Тверской, Ярославской и Костромской областях превышение может составить до 1,5 метра. Специалисты предупреждают о выходе воды на пойму и риске достижения критических отметок в случае возникновения ледяных заторов, которые могут поднять уровень воды еще на метр-два.
Евгений Тишковец
Оценку ситуации провели на основе результатов январской снегомерной съемки, измерений глубины промерзания грунта и расчетов предзимнего увлажнения бассейнов рек.
В Новосибирской области, по данным Росгидромета, особенно сильные половодья прогнозируются на притоках Верхней Оби. Наиболее полноводными станут реки Бакса, Карасук, Каргат, Омь, Тартас и Тара.
Власти региона уже призвали главы муниципалитетов заблаговременно уделить внимание пропуску талых вод и отводу воды из населенных пунктов.
К паводкам также начал готовиться Дальний Восток. Росгидромет спрогнозировал повышение уровня воды на большинстве рек Камчатки, Сахалина и Чукотки, на Амуре и некоторых реках его бассейна.
Что делать во время паводка
Мощь паводка зависит от многих факторов, в том числе от количества осадков, ветровых нагонов воды и ледяных заторов. Кроме подтопления жители расположенных неподалеку от рек районов могут столкнуться с проседанием домов, сдвигами и обвалами грунта.
В первую очередь важно оценить риск паводка для вашего района. В случае угрозы следует разработать план действий и продумать маршрут эвакуации. По возможности договоритесь с близкими о месте встречи на случай ЧП и проверьте, что у всех членов семьи есть список номеров и возможность связаться друг с другом.
Также убедитесь, что в доме всегда доступны и открыты эвакуационные выходы. Детям нужно понятно объяснить, как себя вести при наводнении и эвакуации. Хорошим вариантом будет обсудить план действий на случай паводка с соседями.
Специалисты советуют заранее подумать о месте для временного убежища, где можно будет укрыться от половодья, и узнать в органах местного самоуправления место сбора жителей для эвакуации.
Чтобы подготовиться к ней, соберите «тревожный чемоданчик». В него нужно положить документы, деньги и предметы первой необходимости. Следует также взять одежду, запас продуктов питания на несколько дней и медикаменты. Документы лучше хранить в водонепроницаемом пакете.
Интересно
Перед эвакуацией спасатели рекомендуют обязательно отключить все приборы от электросети и перекрыть газ. Ценные вещи лучше перенести на верхние этажи или верхние полки. Двери и окна перед выходом нужно закрыть.
Тем, кто у кого есть домашние животные, стоит заранее приобрести переноски, корм и лекарства для своих питомцев.
Что делать при внезапном затоплении
Если вы уже оказались в зоне наводнения и не можете самостоятельно ее покинуть, МЧС советует, во-первых, не пытаться переплывать паводковую воду, а отправляться на верхние этажи или на чердак, а затем звонить по телефону 112.
Во время вызова нужно подробно описать ситуацию, предоставить данные о своем местонахождении и личную информацию.
- Не спускайтесь с верхних этажей или чердака, пока помощь не придет.
- Чтобы спасатели вас заметили, сигнализируйте им с крыши или с других возвышений.
Интересно
Если вы все-таки оказались в воде, снимите с себя тяжелую одежду и обувь. Затем нужно найти вблизи предметы, которыми можно воспользоваться до получения помощи.
Спасатели при этом обращают внимание, что риск попасть в такую ситуацию связан в том числе с тем, что лодки и плоты нельзя переполнять, чтобы избежать риска их опрокидывания.
Как уменьшить ущерб для дома во время паводка
Если вы живете в подверженной паводкам зоне, перед оттепелью стоит позаботиться о своем доме, чтобы минимизировать возможный ущерб. Вот что можно сделать:
- Укрепить фундамент и подвальные помещение с помощью герметиков.
- Очистить дренажные системы и водостоки вокруг дома, чтобы обеспечить свободный сток воды. Предотвратить обратный поток сточных вод поможет установка обратных клапанов на канализационные трубы.
- Поднять выше электроприборы и ценные вещи, следует по возможности запаковать их в водонепроницаемые материалы.
- Подготовить мешки с песком, чтобы при необходимости сделать барьер против воды.
- По возможности надежно закрепите все объекты вроде столов и стульев, находящиеся вне зданий. Если этого не сделать, они могут уплыть.
Как вести себя после наводнения
Когда паводок прошел, возвращаться домой следует с предельной осторожностью. Переезжать обратно стоит только после того, когда местные власти подтвердят, что это безопасно. Особенно остерегайтесь поврежденных дорог и мостов.
Итак — вы дома. После подъема воды и подтопления жилищу потребуется большая уборка, делать это нужно в средствах индивидуальной защиты: перчатках и маске. Также важно внимательно осмотреть здание, чтобы убедиться, что повреждений нет.
❗Не зажигайте внутри огонь, пока не убедитесь, что утечки газа точно нет. Не пользуйтесь электроприборами, которые залило водой, и не включайте свет, пока электрик не проверит проводку.
❗Ни в коем случайте не пейте и не используйте воду из-под крана, пока не убедитесь в ее чистоте.
❗Если для откачки воды из жилых помещений и подвала вы используете насос или генератор, работающий на бензине, запускайте его только на открытом воздухе и вдали от окон дома.
Для просушки дома может потребоваться много времени. Если вы решите ускорить процесс с помощью тепловых пушек, распахните окна и закройте их после выключения техники. Не сушите дом, пока в подвале стоит вода, иначе нагретый воздух усилит испарение.
Часто после затопления дом становится прибежищем комаров и других насекомых, поэтому запаситесь репеллентами. Также не забудьте про непромокаемую одежду, обувь и теплые вещи.
Наконец — помогайте другим и не стесняйтесь обращаться за помощью к соседям, друзьям и профильным службам. Помните, что с чрезвычайной ситуацией может столкнуться любой человек.