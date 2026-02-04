Сегодня 19:46 Весна-2026 принесет мощное половодье. Как подготовиться к паводкам — главные правила 0 0 0 Фото: Zamir Usmanov/Russian Look / www.globallookpress.com Происшествия

В этом году в российских регионах прогнозируется сложное весеннее половодье. 360.ru подготовил памятку о том, как действовать во время и после ЧП. Эти простые правила помогут обезопасить себя и своих близких.

Где ожидается половодье Вода будет выходить из берегов этой весной в разных частях страны, но самые сильные паводки пока прогнозируются в Центральном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Синоптик Евгений Тишковец предупредил, что с уровнем воды выше нормы могут столкнуться жители Смоленской, Московской, Тверской, Рязанской и Владимирской областей. По его словам, особенно сильно разольются Волга, Ока и Днепр.

Воронежскую и Липецкую область половодье в этом году обойдет стороной, так как в бассейне Дона прогнозируются низкие уровни.

В Тверской, Ярославской и Костромской областях превышение может составить до 1,5 метра. Специалисты предупреждают о выходе воды на пойму и риске достижения критических отметок в случае возникновения ледяных заторов, которые могут поднять уровень воды еще на метр-два. Евгений Тишковец

Оценку ситуации провели на основе результатов январской снегомерной съемки, измерений глубины промерзания грунта и расчетов предзимнего увлажнения бассейнов рек. В Новосибирской области, по данным Росгидромета, особенно сильные половодья прогнозируются на притоках Верхней Оби. Наиболее полноводными станут реки Бакса, Карасук, Каргат, Омь, Тартас и Тара. Власти региона уже призвали главы муниципалитетов заблаговременно уделить внимание пропуску талых вод и отводу воды из населенных пунктов.

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press / www.globallookpress.com

К паводкам также начал готовиться Дальний Восток. Росгидромет спрогнозировал повышение уровня воды на большинстве рек Камчатки, Сахалина и Чукотки, на Амуре и некоторых реках его бассейна. Что делать во время паводка Мощь паводка зависит от многих факторов, в том числе от количества осадков, ветровых нагонов воды и ледяных заторов. Кроме подтопления жители расположенных неподалеку от рек районов могут столкнуться с проседанием домов, сдвигами и обвалами грунта. В первую очередь важно оценить риск паводка для вашего района. В случае угрозы следует разработать план действий и продумать маршрут эвакуации. По возможности договоритесь с близкими о месте встречи на случай ЧП и проверьте, что у всех членов семьи есть список номеров и возможность связаться друг с другом. Также убедитесь, что в доме всегда доступны и открыты эвакуационные выходы. Детям нужно понятно объяснить, как себя вести при наводнении и эвакуации. Хорошим вариантом будет обсудить план действий на случай паводка с соседями.

Фото: Andrey Titov/Business Online / www.globallookpress.com

Специалисты советуют заранее подумать о месте для временного убежища, где можно будет укрыться от половодья, и узнать в органах местного самоуправления место сбора жителей для эвакуации.

Чтобы подготовиться к ней, соберите «тревожный чемоданчик». В него нужно положить документы, деньги и предметы первой необходимости. Следует также взять одежду, запас продуктов питания на несколько дней и медикаменты. Документы лучше хранить в водонепроницаемом пакете.

Перед эвакуацией спасатели рекомендуют обязательно отключить все приборы от электросети и перекрыть газ. Ценные вещи лучше перенести на верхние этажи или верхние полки. Двери и окна перед выходом нужно закрыть. Тем, кто у кого есть домашние животные, стоит заранее приобрести переноски, корм и лекарства для своих питомцев.

Фото: РИА «Новости»

Что делать при внезапном затоплении Если вы уже оказались в зоне наводнения и не можете самостоятельно ее покинуть, МЧС советует, во-первых, не пытаться переплывать паводковую воду, а отправляться на верхние этажи или на чердак, а затем звонить по телефону 112. Во время вызова нужно подробно описать ситуацию, предоставить данные о своем местонахождении и личную информацию. Не спускайтесь с верхних этажей или чердака, пока помощь не придет.

Чтобы спасатели вас заметили, сигнализируйте им с крыши или с других возвышений.

Если вы все-таки оказались в воде, снимите с себя тяжелую одежду и обувь. Затем нужно найти вблизи предметы, которыми можно воспользоваться до получения помощи. Спасатели при этом обращают внимание, что риск попасть в такую ситуацию связан в том числе с тем, что лодки и плоты нельзя переполнять, чтобы избежать риска их опрокидывания.

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look / www.globallookpress.com

Как уменьшить ущерб для дома во время паводка Если вы живете в подверженной паводкам зоне, перед оттепелью стоит позаботиться о своем доме, чтобы минимизировать возможный ущерб. Вот что можно сделать: Укрепить фундамент и подвальные помещение с помощью герметиков.

Очистить дренажные системы и водостоки вокруг дома, чтобы обеспечить свободный сток воды. Предотвратить обратный поток сточных вод поможет установка обратных клапанов на канализационные трубы.

Поднять выше электроприборы и ценные вещи, следует по возможности запаковать их в водонепроницаемые материалы.

Подготовить мешки с песком, чтобы при необходимости сделать барьер против воды.

По возможности надежно закрепите все объекты вроде столов и стульев, находящиеся вне зданий. Если этого не сделать, они могут уплыть.

Фото: РИА «Новости»

Как вести себя после наводнения Когда паводок прошел, возвращаться домой следует с предельной осторожностью. Переезжать обратно стоит только после того, когда местные власти подтвердят, что это безопасно. Особенно остерегайтесь поврежденных дорог и мостов. Итак — вы дома. После подъема воды и подтопления жилищу потребуется большая уборка, делать это нужно в средствах индивидуальной защиты: перчатках и маске. Также важно внимательно осмотреть здание, чтобы убедиться, что повреждений нет. ❗Не зажигайте внутри огонь, пока не убедитесь, что утечки газа точно нет. Не пользуйтесь электроприборами, которые залило водой, и не включайте свет, пока электрик не проверит проводку. ❗Ни в коем случайте не пейте и не используйте воду из-под крана, пока не убедитесь в ее чистоте. ❗Если для откачки воды из жилых помещений и подвала вы используете насос или генератор, работающий на бензине, запускайте его только на открытом воздухе и вдали от окон дома. Для просушки дома может потребоваться много времени. Если вы решите ускорить процесс с помощью тепловых пушек, распахните окна и закройте их после выключения техники. Не сушите дом, пока в подвале стоит вода, иначе нагретый воздух усилит испарение. Часто после затопления дом становится прибежищем комаров и других насекомых, поэтому запаситесь репеллентами. Также не забудьте про непромокаемую одежду, обувь и теплые вещи. Наконец — помогайте другим и не стесняйтесь обращаться за помощью к соседям, друзьям и профильным службам. Помните, что с чрезвычайной ситуацией может столкнуться любой человек.