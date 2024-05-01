Уровень воды в Ишиме в Тюменской области поднялся еще на семь сантиметров | 360°

01 мая 2024, 12:32
Уровень воды в Ишиме в Тюменской области поднялся еще на семь сантиметров
МЧС объявило о заблаговременной эвакуации в Тюменской области
Уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское в Тюменской области поднялся еще на семь сантиметров — до 1228. Спасатели предложили жителям трех деревень заблаговременно эвакуироваться, информировала пресс-служба МЧС России.
«Сотрудники МЧС России оповещают жителей деревень Назарово, Юрга, Черемшанка о паводкоопасной обстановке и предлагают эвакуироваться из зоны возможного подтопления», — говорится в сообщении.
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В Абатском районе эвакуировали уже свыше 1,3 тысячи жителей, в том числе более 400 детей. В пяти пунктах временного размещения находятся 192 человека, из них 60 — несовершеннолетние.
Ранее, 29 апреля, из-за паводка в Тюменской области отрезало от большой земли деревни Заборка и Тюлешов Бор. Там организовали лодочную переправу.
В реке Тобол в регионе пик паводка ожидается в мае: в Упорове — максимум после 6-го, в Ялуторовске — 9–10. Ранее предполагалось, что это произойдет раньше, однако сроки сдвинулись.
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