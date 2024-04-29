Несколько деревень в Тюменской области отрезало от большой земли из-за паводка | 360°

Происшествия 29 апреля 2024, 19:03 Несколько деревень в Тюменской области отрезало от большой земли из-за паводка Река Ишим затопила дорогу к деревням Заборка и Тюлешов Бор под Тюменью РИА «Новости»

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Населенные пункты Заборка и Тюлешов Бор Викуловского района Тюменской области оказались отрезаны от большой земли из-за затопленной дороги. Об этом сообщил информационный центр регионального правительства.

ЧП произошло из-за подъема воды в реке Ишим. В правительстве отметили, что в деревнях уже организовали лодочную переправу. В соседнее село Пестово жители могут доехать по объездной дороге с автотрассы Викулово — Абатское, добавили в центре.

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«За последний день прибыло почти 180 сантиметров воды. Сегодня продолжается быстрый рост», — подчеркнул глава Викуловского района Андрей Лотов.

По данным центра, в деревнях Заборка и Тюлешов Бор заблаговременно объявляли эвакуацию.

Ранее МЧС сообщило, что из-за паводков в России остаются затопленными 9300 жилых домов и около 26 тысяч приусадебных участков. Спасатели помогают ликвидировать последствия наводнений, а также осушать здания и дезинфицировать участки, с которых ушла вода.