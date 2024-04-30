Пик паводка на реке Тобол в Тюменской области сдвинулся на май | 360°

Происшествия 30 апреля 2024, 12:07 Пик паводка на реке Тобол в Тюменской области сдвинулся на май Губернатор Моор: пик паводка на реке Тобол в Тюменской области ожидается в мае РИА «Новости»

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Вода в реке Тобол в Тюменской области движется медленно, поэтому сроки пика паводка сместятся на май. Об этом рассказал губернатор Александр Моор в Telegram-канале.

«По реке Тобол. Гидрологи отмечают ее нетипичное поведение. Вода движется очень медленно. Это связано с тем, что она разливается по пойме. Пики паводка сдвигаются», — написал он.

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По данным Моора, в Упорове максимум ожидается после 6 мая, в Ялуторовске — 9–10 мая.

Накануне, 29 апреля, ожидался пик уровня реки Ишим в селе Абатское. К утру 30-го вода поднялась до 12 метров 22 сантиметров. Рекорд семилетней давности побит на 74 сантиметра.

Затор на федеральной трассе Р-402 удалось уменьшить благодаря реверсивному движению — оно сохранится, пока уровень воды останется высоким, отчитался губернатор. На месте круглосуточно дежурят спасатели.

Накануне из-за паводка от большой земли отрезало несколько тюменских деревень. Причиной стал подъем воды в реке Ишим. В населенных пунктах Заборка и Тюлешов Бор организовали лодочную переправу.