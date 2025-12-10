Упавший в водохранилище под Иваново «Антей» нашли на глубине пяти метров

Транспортный самолет Ан-22 «Антей», потерпевший крушение в Ивановской области, обнаружили, по предварительным данным, на глубине около пяти метров в Уводьском водохранилище в 150 метрах от берега. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб.

По его данным, воздушное судно находится в акватории вблизи деревни Иванково. Самолет был построен в 1975 году на авиационном заводе им. В. П. Чкалова в Ташкенте и за время эксплуатации налетал почти 6,5 тысячи часов, выполнив 3,29 тысячи посадок.

Самолет потерпел крушение накануне при выполнении тестового полета. По данным Минобороны России, Ан-22 выполнял полет после ремонта — экипаж проводил его облет. Крушение произошло в безлюдном районе.

По факту катастрофы Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил подготовки к полетам.