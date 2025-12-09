В Ивановской области завели дело после крушения Ан-22

Военные следователи СК России возбудили уголовное дело после крушения самолета Ан-22 «Антей» в Ивановской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства .

Самолет потерпел крушение сегодня, 9 декабря 2025 года в районе деревни Иванково во время выполнения тестового полета. Все члены экипажа погибли.

Дело возбудили по статье о нарушении правил подготовки к полетам. Следствие устанавливает обстоятельства происшествия.

По данным Министерства обороны России, самолет потерпел крушение во время облета после ремонта. Борт упал в безлюдном месте, на земле никто не пострадал.

Ан-22, он же «Антей» — тяжелый турбовинтовой транспортный самолет. Он способен перевозить до 60 тонн груза на расстояние до пяти тысяч километров.