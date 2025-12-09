Минобороны подтвердило крушение Ан-22 в Ивановской области

Военно-транспортный самолет Ан-22 потерпел крушение в Ивановской области во время облета после ремонта. Информацию об этом подтвердило Министерство обороны.

По его данным, воздушное судно упало в безлюдном месте, на земле никто не пострадал. На борту находилось семь членов экипажа, их судьба остается неизвестной. На место крушения вылетит комиссия Воздушно-космических сил и уже направляется поисково-спасательная группа.

Ан-22, он же «Антей» — советский тяжелый турбовинтовой военно-транспортный самолет. Эксплуатируется с 1969 года, но сейчас постепенно выводится из эксплуатации в пользу более современных Ил-76. Его грузоподъемность — 60 тонн, практическая дальность — 5,2 тысячи километров.