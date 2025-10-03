Упавшего с высоты 25-го этажа уфимца разорвало напополам

Житель Уфы упал с высотки и приземлился прямо на забор. От удара его тело разорвало пополам, сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло на улице Аксакова, парень рухнул с высоты 25-этажного дома. На место гибели уфимца приехали экстренные службы.

На появившихся в распоряжении 360.ru кадрах видно, что на мужчине были серые спортивные штаны. Верхняя половина тела на видео не попала — она осталась за высоким зеленым забором.

Причины падения пока неизвестны.

