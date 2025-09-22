Петербуржца столкнули в подземный переход на Невском проспекте

В центре Санкт-Петербурга на Невском проспекте мужчину столкнули в подземный переход. Пострадавший попал в больницу в тяжелом состоянии. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru.

Судя по видео, житель Петербурга разговаривал с мужчиной, который в какой-то момент толкнул его с парапета пешеходного перехода. Тот рухнул с трехметровой высоты. В этот же момент очевидцы бросились на помощь упавшему, а также попытались причастного к падению мужчину.

По данным Следственного комитета, вечером 21 сентября 40-летний подозреваемый после конфликта с мужчиной столкнул его с ограждения подземного пешеходного перехода. Пострадавший упал на асфальт и получил травму головы. Петербуржцу своевременно оказали медицинскую помощь.

Правоохранители задержали подозреваемого. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Уголовное дело возбудили по статье «Покушение на убийство».

Ранее российская туристка упала в подземный переход в Грузии. Она погибла от тяжелых травм.