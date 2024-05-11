Девочка сорвалась в вентиляционную шахту в заброшенной больнице в Москве | 360°

Эксклюзив 11 мая 2024, 14:55 Девочка сорвалась в вентиляционную шахту в заброшенной больнице в Москве Источник 360.ru: девочка упала в шахту вентиляции в заброшенном доме в Москве Пресс-служба МЧС

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Девочка сорвалась в вентиляционную шахту в заброшенном здании больницы в районе Фили-Давыдково в Москве. О ЧП сообщил источник 360.ru.

По его информации, по «забросу» на Давыдковской улице лазала компания молодых людей — в общей сложности пять человек. Четверо знакомых упавшей в шахту девочки сейчас остаются в здании.

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Упавшей в шахту 15 лет, уточнил собеседник 360.ru. Все обстоятельства происшествия уточняются.