Упавшая секция сидений насмерть придавила ребенка-сироту в тверском интернате

Ребенок погиб в интернате Тверской области под упавшей секцией сидений

Воспитанник детского дома-интерната в городе Вышний Волочок умер от полученных травм под упавшей на него частью откидных стульев. Как сообщила пресс-служба тверского главка СК, тело раздавленного ребенка нашли на веранде в субботу, 20 июля.

В ходе проверки следователи установили, что мальчик во время прогулки опрокинул на себя стоящие на возвышенности трехсекционные сиденья. Упавший предмет мебели повредил грудную клетку ребенка. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали его смерть.

Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. Расследование под свой контроль взял председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

По данным областной прокуратуры, погибшему было 10 лет. Ребенок находился в интернате как сирота. Ведомство начало проверку работы сотрудников интерната на предмет законодательства о безопасности несовершеннолетних.

Сегодня же стало известно о гибели подростка на железнодорожных путях в районе станции Мшинская Ленинградской области. По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, мальчика сбил проходящий состав вне зоны перехода.