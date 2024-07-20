Появилось видео с места гибели сбитого поездом подростка в Ленобласти

Прокуратура показала видео с места гибели сбитого поездом подростка в Ленобласти

Подросток погиб под колесами поезда в Ленинградской области. ЧП произошло рядом со станцией Мшинская, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что ребенка сбило вне зоны перехода. На место происшествия для выяснения всех обстоятельств выехал заместитель Ленинград-Финляндского транспортного прокурора Дмитрий Кокорев.

При проверке специалисты выяснят, были ли установлены запрещающие знаки в зоне повышенной опасности. При наличии оснований примут меры реагирования.

Несколькими днями ранее на перегоне Строганово — Мшинская «Ласточка» сбила машину с семьей. Погибли двое взрослых и двое детей.

Машинист применил экстренное торможение, но аварии избежать не удалось. В распоряжении 360.ru появилось видео, снятое из кабины поезда в этот момент.

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