Появилось видео с места гибели сбитого поездом подростка в Ленобласти
Прокуратура показала видео с места гибели сбитого поездом подростка в Ленобласти
Подросток погиб под колесами поезда в Ленинградской области. ЧП произошло рядом со станцией Мшинская, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что ребенка сбило вне зоны перехода. На место происшествия для выяснения всех обстоятельств выехал заместитель Ленинград-Финляндского транспортного прокурора Дмитрий Кокорев.
При проверке специалисты выяснят, были ли установлены запрещающие знаки в зоне повышенной опасности. При наличии оснований примут меры реагирования.
Несколькими днями ранее на перегоне Строганово — Мшинская «Ласточка» сбила машину с семьей. Погибли двое взрослых и двое детей.
Машинист применил экстренное торможение, но аварии избежать не удалось. В распоряжении 360.ru появилось видео, снятое из кабины поезда в этот момент.