Упавшая глыба из снега и льда разбила машину и ранила водителя в Соликамске

СК завел дело после травмирования водителя сошедшим с крыши снегом в Соликамске

Припаркованную в Соликамске машину пробила сошедшая с крыши глыба из снега и льда. Как сообщила пресс-служба пермского СК, находившийся в салоне автомобиля водитель получил травмы.

В распоряжении 360.ru оказались видео с места происшествия. На опубликованных кадрах снежно-ледяная масса упала на припаркованный автомобиль.

В ведомстве уточнили, что пострадавшего автомобилиста забрала в больницу прибывшая на место бригада скорой помощи.

На помощь водителю бросились несколько прохожих. Судя по фотографии с места, владелец транспортного средства потерял сознание.

Криминалисты завели уголовное дело об оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности. Следователи осмотрели место схода снега и пообещали дать оценку ответственным за уборку снега с городских зданий.

В пресс-службе СК добавили, что это уже второй пострадавший в регионе от сошедшего снега. В пятницу, 13 марта, кусок льда упал на мальчика в Краснокамске. Ребенка с травмами доставили в больницу.

Следователи завели уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

В середине февраля сотрудники «Мособлпожспаса» вытащили из снежной ловушки жителя города Куровское Орехово-Зуевского городского округа. Спасателей вызвала жена пострадавшего, увидевшая, как на него с крыши упала огромная снежная масса.