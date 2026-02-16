Мужчину спасли из-под снежного завала в Подмосковье

В субботу, 14 февраля, сотрудники 243-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили мужчину, оказавшегося под завалом после схода снега с крыши частного дома. Инцидент произошел на улице Привольной в городе Куровское Орехово-Зуевского городского округа.

Начальник части Денис Носов сообщил, что в 19:23 в службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила жена пострадавшего. Она рассказала, что ее муж оказался под завалом и не может самостоятельно выбраться.

Прибыв на место, спасатели аккуратно расчистили снег и обнаружили мужчину, который просил о помощи. Его осторожно извлекли из снежного плена и передали медикам. Пострадавший 1970 года рождения был в состоянии переохлаждения.