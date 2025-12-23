Строительный кран насмерть раздавил мужчину в Зюзине

На юго-западе Москвы стрела строительного крана упала на мужчину. Об этом сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло на стройке в районе Зюзино напротив дома № 14 на Большой Юшуньской улице.

«Стрела крана упала на мужчину, мертв», — уточнил источник.

Похожий случай произошел в августе этого года в Ставрополе. Там тоже рухнул строительный кран, один человек погиб, еще двое получили травмы. Прокуратура провела проверку — стрела крана сорвалась при его монтаже.

За месяц до этого в Волгоградской области кран упал в речном порту из-за сильного ветра. Мощные порывы воздуха свернули несколько опор, башня механизма покосилась. Никто не пострадал.