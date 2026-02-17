Уничтожитель водосточных труб в Кирове попал на видео

Полиция и жители дома на Казанской улице в Кирове ищут агрессивного прохожего, который ранним утром «напал» на водосточные трубы. Неравный бой молодого человека с элементами фасада попал на камеры. Запись оказалась в распоряжении 360.ru.
Хулиган отрабатывал удары руками и ногами. В итоге водосточные трубы оказались изрядно помяты. Последствия сняли на видео жильцы.
Повреждены минимум пять труб. Подробности происшествия выясняются.
Ранее пьяный мужчина устроил погром в подъезде многоэтажного дома в Новосибирске. Он испортил панель лифта, попытался вытащить диван, разбросал мусор и оставил на двери свою руку-протез.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте