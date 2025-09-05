Пьяный житель Новосибирска устроил погром в подъезде ЖК и забыл свою руку-протез

Пьяный мужчина с одной рукой устроил погром в подъезде многоэтажного дома в Новосибирске. Он испортил панель лифта, попытался вытащить диван, разбросал мусор и оставил на двери свой протез. Видео с дебоширом появилось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как мужчина портит общественное имущество и выламывает калитку.

Жительница многоэтажки рассказала 360.ru, что дебошир зашел в подъезд в 05:40 утра.

«Он разгромил там все, что было: табличку с нумерацией квартир, перевернул кожаный диван, долбился в двери. <…> Был сильно пьяный, неадекватный», — отметила она

По ее словам, некоторые собственники написали заявления в полицию в связи с попыткой взлома и порчей имущества. Женщина добавила, что полиция уже установила личность хулигана.

Ранее неадекватный россиянин разгромил подъезд жилого дома в Кирове. Он не смог попасть внутрь из-за домофона и стал бить по нему ключами. Когда это не помогло, дебошир пустил в ход кулаки и ноги. В итоге он зашел в подъезд и начал крушить все на своем пути.