Уничтоженную взрывом квартиру на улице Генерала Тюленева сдавали в аренду

Квартиру в жилом доме на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы, где накануне произошел взрыв, сдавали в аренду. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным источника канала, квартира принадлежит 41-летней предпринимательнице и специалисту в области патентования. Ее арендаторами была пара — 34-летний бизнесмен из города Калязина Тверской области и его 40-летняя возлюбленная.

Собственница жилья сообщила, что у нее были хорошие отношения с парой. Они вели себя адекватно и вовремя вносили арендную плату. На вопрос о том, когда специалисты в последний раз проверяли газовое оборудование, она ответить не смогла.

Трагедия в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве произошла накануне вечером. Сначала там прогремел взрыв, а после чего вспыхнул пожар, распространившийся на площади 100 квадратных метров.

По последним данным, в результате ЧП погибли три человека — 72-летняя Ирина Ф., 38-летняя Наталья Л. и 19-летний Даниил Л, проживавшие в одной квартире.