Появилось видео последствий взрыва в Теплом Стане

В результате взрыва в квартире на улице Генерала Тюленева в Москве произошло возгорание в двух квартирах. В распоряжении 360.ru появилось видео очевидцев с места происшествия.

По информации местных жителей, между восьмым и девятым этажом взрывом обрушило перекрытия, несколько плит перекосило. В одной из квартир из-за мощного взрыва вылетела стена. Огонь виден с двух сторон дома.

Из подъезда, в котором находятся пострадавшие квартиры, и из соседнего подъезда спасатели эвакуировали жильцов. По данным источника 360.ru, погибли три человека. Тела обнаружили на балконе девятого этажа. Несколько человек заблокированы.

Пожару присвоили повышенный ранг. Экстренные службы запросили на место происшествия 10 автомобилей скорой помощи.

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