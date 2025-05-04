Появилось видео последствий взрыва в Теплом Стане

В результате взрыва в квартире на улице Генерала Тюленева в Москве произошло возгорание в двух квартирах. В распоряжении 360.ru появилось видео очевидцев с места происшествия.

По информации местных жителей, между восьмым и девятым этажом взрывом обрушило перекрытия, несколько плит перекосило. В одной из квартир из-за мощного взрыва вылетела стена. Огонь виден с двух сторон дома.

Из подъезда, в котором находятся пострадавшие квартиры, и из соседнего подъезда спасатели эвакуировали жильцов. По данным источника 360.ru, погибли три человека. Тела обнаружили на балконе девятого этажа. Несколько человек заблокированы.