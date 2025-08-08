Умершим пилотом вертолета на Камчатке оказался рыбопромышленник Кан

Владельцем вертолета, который скончался во время полета на Камчатке, оказался местный предприниматель и рыбопромышленник Игорь Кан. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Согласно данным ЕГРЮЛ, Кан долгие годы вел бизнес в сфере прибрежного морского рыболовства и возглавлял ООО «Сервис Отель и СПА» с уставным капиталом более 40 миллионов рублей.

Во время полета на вертолете Robinson у пилота случился сердечный приступ. Ему удалось посадить машину на склоне вулкана Крашенинникова, однако до прибытия помощи мужчина скончался. Пассажиры не пострадали, их позже эвакуировал вертолет Ми-8 МЧС России.