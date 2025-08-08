Пилот вертолета умер от сердечного приступа во время полета на Камчатке

Пилот вертолета скончался от сердечного приступа во время полета на Камчатке. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным журналистов, вертолет Robinson срочно сел на вулкан в Кроноцком заповеднике. Во время полета пилоту стало плохо, он сумел посадить аппарат и оперативно доложил о своем состоянии.

Специалисты готовили вылет санитарной авиации, однако за это время состояние мужчины ухудшилось. В итоге он скончался. По предварительным данным, на борту были пассажиры.

Ранее самолет Boeing 757−28A авиакомпании Azur Air экстренно сел в Сочи. Причиной посадки стал заболевший пассажир. О проблемах со здоровьем человека экипаж узнал, когда был в воздушном пространстве Грузии. В итоге запросили вынужденную посадку, предупредив о больном.